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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

05.07.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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İstanbul narkotik

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