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İstanbul’da yaban domuzu paniği: Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı

06.09.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar indi.

Sokak arasında yaban domuzlarını gören vatandaşlar panikten ne yapacaklarını bilemedi. Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sokak aralarında yaban domuzları görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzlarını gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaştı. Öte yandan bir domuzun da okulun bahçesinde telef olduğu ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.

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