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  4. İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA AA
06.03.2024 10:14
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İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken, metrobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Kentin bazı bölgelerinde hafif şekilde etkili olan yağış, trafik akışının yavaşlamasına neden oldu.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Maltepe, Kartal, Pendik mevkilerinde trafikte aksamalar yaşandı.

TEM Otoyolu Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgelerinde de araç trafiği nedeniyle sürücüler yavaş ilerleyebildi. Otoyolun Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa, Kağıthane mevkisi Ankara istikametinde de trafik yavaş seyrediyor.

METRO VE METROBÜSLERDE DE YOĞUNLUK OLUŞTU

Sabah saatlerinde metro ve metrobüslerde de yoğunluk yaşandı.

Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'ndan Altunizade Metrobüs Durağı'na aktarma yapmak isteyen yolcular, turnike bölgesinde ve durakta yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 09.00'da kentteki trafik yoğunluğu yüzde 75'lere çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik yağışlı hava

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Çarşamba

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Esenyurt
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Pendik
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Sariyer
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