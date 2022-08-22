YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek

İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek

22.08.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek

İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 38 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi.

Bir süre önce güvenlik güçlerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 15 ülkeden 38 düzensiz göçmen, hafta sonu Kars'a getirildi.

İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan düzensiz göçmenler, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta ormanlar yapay zeka fotokapanlarla korunuyorKars'ta ormanlar yapay zeka fotokapanlarla korunuyor
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardındanAnkara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardından
Alanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAlanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kars Iğdır

Kars Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:18
Öğle
12:16
İkindi
16:01
Akşam
19:04
Yatsı
20:31
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.