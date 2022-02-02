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İstanbul'da yan duvarı olmadığı ortaya çıkan bina tahliye edildi

02.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yan duvarı olmadığı ortaya çıkan bina tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bitişiğindeki bina yıkılan 5 katlı apartmanın yan duvarının örülmediği ortaya çıktı.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yıkım sırasında binanın bitişiğindeki 5 katlı apartmanın yan duvarlarının olmadığı anlaşıldı.

Binaların, yapılırken tek duvarla birbirlerine birleştirildiği belirlendi.

Bir cephesi tamamen açıkta kalan apartman, görevlilerce tahliye edildi.

Yaşadığı mağduriyeti AA muhabirine anlatan bina sakinlerinden İdris Demirci, yandaki binanın yıkımının 10 gün önce başladığını söyledi.

Kendi apartmanlarının yan duvarının olmadığının anlaşılması üzerine belediye ekiplerinin tahliye işlemi başlattığını anlatan Demirci, "Bizim binanın duvarlarını örmek için belediyeye müracaatta bulunduk. Gelip, inceleme yaptılar. 'Duvarlarınızı yapalım, sonra dairenize dönebilirsiniz ama karot örneği alıp kontrol edelim, ne var ne yok ona göre hareket edelim, gerekirse bina kentsel dönüşüme girer.' dediler." ifadelerini kullandı.

Şimdilik eşi ve 4 çocuğu ile kızının yanına yerleştiğini aktaran Demirci, kısa zamanda evine kavuşmak istediğini dile getirdi.

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