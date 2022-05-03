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İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

03.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binaya girerek mahsur kalan anne, baba ve 3 çocuğu dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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