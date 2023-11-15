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  4. İstanbul'da yasa dışı balık avcılığı yapan 3 kişi yakalandı

İstanbul'da yasa dışı balık avcılığı yapan 3 kişi yakalandı

15.11.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda yasalara aykırı şekilde "sığ suda gırgır ağı atarak balık avcılığı yapmaktan" gözaltına alınan 3 kişiye 85 bin 767 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, genel devriye ve kontrollerde, Sarayburnu önlerinde bir gırgır teknesinin balık avcılığı yaptığını belirledi.

Tekneye yaklaşan ekipler, balıkçıların denizde 19 metrede gırgır ağı attığını tespit etti.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten, "sığ suda gırgır ağı atarak balık avcılığı yapan" A.B, B.Y. ve T.Y'yi gözaltına alan ekipler, balıkçılara toplam 85 bin 767 TL ceza uyguladı.

İstavrit toplamakta kullanılan 900 metrelik gırgır ağı ise yediemin olarak gemi kaptanına teslim edildi.

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