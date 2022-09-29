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İstanbul'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

29.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Fatih'teki Çapa Atatürk Ortaokulu önünde etkinlik yapıldı.

Sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanyada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya ile okul geçitlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çapa Atatürk Ortaokulu önündeki etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve ilçe protokolü yer aldı.

Çocuklarla birlikte yaya geçidini kırmızıya boyayan Gözen, yoldan geçen sürücülere broşürler dağıtarak, kampanyayla ilgili bilgi verdi.

Gözen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganı ile kampanya başlatıldığını anımsatarak, "Türkiye genelinde önceki dönemlerde de devam eden faaliyetlerin bir yenisi yapılıyor. Amaç ve gaye yayalara öncelik hakkının toplum hafızasına yerleşmesi. Bilinç düzeyinin yükselmesi ve toplumsal duyarlılığının artırılması için böyle bir faaliyet yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

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