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İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

22.06.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün otopark kira gideri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderlerinin artması nedeniyle masrafların karşılanamaz hale geldiğini ifade ederek, buna ilişkin ek ücret artışı talebinde bulunduğu açıklandı.

Teklifte yüzde 28 ile yüzde 42,9 oranında değişen artış istendi. Söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, park yasağı halinde 175 lira olan çekme ücreti 250 liraya, özel taşıma halinde 5 kilometreye kadar çekme ücreti 190 lirada 250 liraya, 9,50 liralık kilometre ücreti de 12 liraya çıkarıldı.

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 5 liradan 6,50 liraya, motosikletler için 10 lira olan ücretin 13 liraya, otomobiller için 23 lira olan ücretin 30 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 25 lira olan ücretin 32 liraya, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi için 40 lira olan ücretin 52 liraya, iş makineleri, römorklar için 60 lira olan ücretin 78 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Toplantıda, İstanbul Ulaşım AŞ'nin Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifelerinin belirlenmesi teklifi de görüşüldü.

Toplantıda, 21 Ocak 2014'teki UKOME kararıyla "SA-1, SA-2, SA-3" Sabiha Gökçen Havalimanı-Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Kavacık hatlarının karar altına alındığı ancak bu güne kadar faaliyete başlamadığı belirtilen teklifte, tarife ücretleri hakkında herhangi bir karar alınmadığı için ücret kararının alınması ve bu hatlarda çalışan otobüslerin faaliyete başlaması istendi.

Konuya ilişkin söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, havalimanlarından taşımacılık yapılabilmesi için gerekli şartlar olduğunu belirterek, "Bunlardan biri yer tahsisi. Çünkü daha önceki dönemlerde de burada yer problemlerinden kaynaklı ciddi kavgalar, sıkıntılar oluştu. Dolayısıyla burada havalimanlarına taşımacılık yapılabilmesi için buradan yer tahsisi, izin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İzin alınmadan böyle bir hattın kurulmasının mümkün olmadığını aktaran Yücel, "Yer tahsisi olmadan böyle bir ücretin belirlenmesi hukuken mümkün değil." dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise 2014 yılında meclis tarafından Ulaşım AŞ'ye yetki verildiğini kaydederek, "Aslında bizim burada talep ettiğimiz sadece bu verilmiş olan yetkinin tarifesini belirlemek. Amacımız bir yeniden yetkilendirme yapmak değil. 3 tane güzergahın bedellerinin belirlenmesi teklifi." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden söz alan Yücel, "Böyle bir taşımacılığı tesis etmeniz mümkün değil. Yani İETT bunu yapabilir. Yani onda bir sıkıntı yok. Zaten yapıyor da. AŞ olan bir şirketle ilgili buradan yer tahsis izni alınmadan böyle bir taşımacılık yapılamaz. Yer tahsis meselesi sonrasında çözülebilecek bir konu." şeklinde konuştu.

Teklif alt komisyonda görüşülmek üzere iade edildi.

- Adakart ücretlerine indirim

Adalar Kaymakamlığı'ndan gelen talep üzerine Adakart sahibi kişilere (Adalar ilçesinde ikamet eden veya çalıştığını resmi yazı ve SGK kaydıyla belgelendiren kişiler) Adalar Deniz Hatlarında (İstanbul Deniz Otobüsleri İDO, Şehir Hatları ve Özel Deniz Motorları) 4 Limit yerine 2 Limit uygulanması teklifi de toplantıda teklif edildi.

Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan, Adalar'daki elektrikli araçların süre uzatımı teklifi de oylandı.

Teklifte, Adalar ilçesinde toplu ulaşıma hizmet vermesi için 60 adet 3+1 tescilli araç alındığı ve hizmete başlandığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Aselsan ile yürütülen ortak proje ile 13+1 kişilik araçların projesinin başlandığına vurgu yapılan teklifte, "Proje tamamlanana kadar Adalar ilçesinde hizmet veren elektrikli tescilsiz araçların kullanımı için verilmiş olan sürenin 18 ay kadar uzatımı gerekmektedir." denildi.

Söz konusu teklif de süre uzatımı 6 aya indirilerek kabul edildi.

- Sınırlı Kullanımlı Biletlerin fiyatları revize edildi

Toplantıda, Sınırlı Kullanımlı Biletlerin (SKB) bilet alımı sonrası bozuk para olarak 1 lira para üstü verdiği belirtildi.

Son dönemde bozuk para basım maliyetinin artması ve darphanenin bozuk para basmaması dolayısıyla 1 lira sıkıntısı oluştuğu belirtilen teklifte, otomatlara yeterli seviyede 1 lira takviyesi yapılamadığından SKB bilet ücretlerinin revize edilmesi istendi.

Oy birliği ile kabul edilen teklife göre, tek geçişlik bilet 15 lira, iki geçişlik bilet 25 lira olarak aynı kalırken, üç geçişlik bilet 32 liradan 35 liraya çıkarıldı. Beş geçişlik bilet 49 liradan 45 liraya indirilirken, 10 geçişlik bilet ise 88 liradan 90 liraya yükseldi.

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