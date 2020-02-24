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İstanbul’da yeni haftada hava bulutlu ve yağmurlu

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da hafta boyunca havanın bulutlu ve yer yer yağmurlu geçeceği; hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.İstanbul’da bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da hafta boyunca havanın bulutlu ve yer yer yağmurlu geçeceği; hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı; en düşük 4, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul önümüzdeki 5 günde hava tahminleri şu şekilde;
“24 Şubat Pazartesi hafif yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 13 derece. 25 Şubat Salı az bulutlu, en düşük 4, en yüksek 12 derece. 26 Şubat Çarşamba parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 17 derece. 27 Şubat Perşembe yağmurlu, en düşük 12, en yüksek 18 derece. 28 Şubat Cuma yağmurlu, en düşük 7, en yüksek 12 derece.”

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