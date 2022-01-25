İstanbul'da yolda mahsur kalan 2 bin 716 kişi otel ve yurtlara yerleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 bin 716 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Kıymetli İstanbullular, saat 03.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 2 bin 716 hemşerimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."
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