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İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı

16.06.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih’teki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

​​​​​​​İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, *Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022'de 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır.* ifadesi kullanıldı.

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