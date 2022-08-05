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İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

05.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belgede sahtecilik başta olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen 13 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Zanlıların, belgede sahteciliğin yanı sıra parada sahtecilik, kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması, rüşvet alıp vermek ve nitelikli dolandırıcılık gibi çok sayıda suça karıştığı ve haklarında kesinleşmiş toplam 46 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 13 kişinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, konuya ilişkin tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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