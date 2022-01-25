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İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak

25.01.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 25 Ocak 2022 ve 26 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına, yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir."

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