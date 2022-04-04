YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'daki "ihaleye fesat karıştırma" zanlıları adliyeye sevk edildi

İstanbul'daki "ihaleye fesat karıştırma" zanlıları adliyeye sevk edildi

04.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki "ihaleye fesat karıştırma" zanlıları adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda gözaltına alınan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 zanlıyı yakalamıştı.

Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Etimesgut ilçesinde iki yıl aradan sonra yeniden 2 bin 500 kişilik iftar çadırı kurulduEtimesgut ilçesinde iki yıl aradan sonra yeniden 2 bin 500 kişilik iftar çadırı kuruldu
Giresunspor-Sivasspor maçının ardındanGiresunspor-Sivasspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Avcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Nisan Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:36
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
21:01
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

Hayranlarına ilginç teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

Hayranlarına ilginç teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...

Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.