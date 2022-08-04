İstanbul'daki metrobüs arızası seferlerde kısa süreli aksamaya neden oldu

İSTANBUL (AA) - Cevizlibağ durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönüne seyreden metrobüs, Cevizlibağ durağına geldiğinde aracın arka kısmından duman yükselmeye başladı.

Sürücü, araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Metrobüsteki arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.



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