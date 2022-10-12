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İstanbul'daki taraftar kavgası sırasında silah kullanan şüpheli tutuklandı

12.10.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki taraftar kavgası sırasında silah kullanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasındaki maç sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylarda silah kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup müsabakasında 9 Ekim'de yapılan maçın ardından silah kullandığı için gözaltına alınarak "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A'nın tutuklanmasına karar verildi.

- Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAL 11'inci grup müsabakasında 9 Ekim'de Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan futbol müsabakasında, dağılan taraftarlar arasında kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine intikal etmişti.

Kavgaya ilişkin Y.B, E.Ç. ve B.T. "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltına alınmış, stat girişindeki döner kavşakta silahla havaya ateş açan şüpheli S.A. da yakalanmıştı.

Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem yapılırken spor müsabakalarından süresiz men edilen şüpheli S.A. ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet"ten adliyeye sevk edilmişti.

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İstanbul kavga taraftar

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