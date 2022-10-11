İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı (2)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Besra Yalçın'ın, örgütsel talimatlara uyarak, eylemi koyu renkli çarşaflı elbiseyle gerçekleştirdikten sonra sırasıyla 3 kez kıyafet değiştirdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarında, sanık Yalçın'ın eylemi gerçekleştirmeye giderken Cengiz Topel Caddesi üzerinden elinde poşetle geçtiği, TÜGVA binasına patlayıcıyı bıraktığı, sonra İETT otobüsüne binerek kaçtığı ve üstündeki kıyafetleri değiştirdiği anların yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın kılık değiştirdikten sonra Halkalı Merkez Mahallesi Çamlık Parkı'ndaki çöpe attığı kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı ve sonuçların sanıkla eşleştiği anlatıldı.

Sanıktan elde edilen hafıza kartındaki dokümanda, "Burada düşman, eylem sonrası kişiyi bulmak için eylem öncesi kayıtlar ile eylem sonrası kayıtlarına bakar" talimatının yazıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu talimata uyarak olay sonrasında kamera takibinden kurtulmak amacıyla 4 farklı ilçede farklı toplu taşıma aracı kullandığı dile getirildi.

İddianamede, sanığın yine bu dokümanda yazan "Bu yüzden eylem yapmadan önce arınma noktasından Ali girip, eylemi Veli olarak yapmalıyız." talimatına uyarak, eylemi koyu renkli çarşaflı elbiseyle gerçekleştirdikten sonra sırasıyla 3 kez kıyafet değiştirdiği, örgütsel talimatlara birebir riayet ettiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütü PKK'nın kamplarında eğitim gördüğü ifade edilerek, kayıtlara göre sanığın 2019 ve 2020'de Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan toplamda 6 kez yurt dışı çıkış kaydının olduğu anlatıldı. Buna göre, sanığın terör örgütlerinin kamplarında silah ve patlayıcı maddelerle ilgili eğitim almış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

- Sanık, daha önceki eyleminde başarısız olmuş

İddianamede, sanığın aldığı notlarda İstanbul'un bazı noktalarına dair giyim kuşam keşifleri yaptığı, evine temizliğe gittiği bir kadını ise örgütlemeye çalışıp, örgütün "suçlu kimseleri bağlantısız ailelerin yanında saklama" stratejisini kullanmayı planladığı bildirildi.

Sanığa ait dokümanlar arasında "Yarım yamalak yapma son işindeki gibi..." notuna rastlandığı kaydedilen iddianamede, nota göre sanığın, daha önce de terör örgütü adına eylem yaptığı, ancak başarısız olduğunun anlaşıldığı dile getirildi.

İddianamede, "Hedefler" başlıklı nota göre, sanığın bazı belediye, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, AK Parti ve MHP ilçe başkanlığı binalarıyla ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın evinin çevresindeki güvenlik önlemleriyle ilgili örgüt talimatları çerçevesinde keşif yaptığı belirtilerek, ayrıca boru bomba yapımıyla ilgili notlara rastlandığı kaydedildi.

- İlk duruşma 24 Kasım'da yapılacak

Patlama sonucu TÜGVA binasında toplam KDV hariç 45 bin liralık malzeme ve tamirat kaynaklı zarar tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanığın ifadesinde herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını, eylemi gerçekleştirmediğini ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, sanığın bombalama eylemini gerçekleştirdiğinin; kamera kayıtlarından, DNA örneklerinin birebir uyumlu olmasından, üst aramasından elde edilen hafıza kartında yer alan örgütsel dokümanlardan anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede ayrıca, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Kazım Ç. hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Başsavcılık tarafından onaylandıktan sonra İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşmanın 24 Kasım'da yapılmasını kararlaştırdı.

(Bitti)

