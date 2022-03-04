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İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

04.03.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısın​​​​​​​a tepki gösterdi.

Beyoğlu'ndaki Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme çok sayıda Ukraynalı katıldı, bazı Türk vatandaşları da eyleme destek verdi.

Ukrayna ve Türk bayrakları ile "Yaşasın Ukrayna", "Savaşı Durdurun", ''NATO gökyüzünü koru gerisini biz hal ederiz'' yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, savaşın bir an önce durdurulmasını istedi.

Zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı slogan atan göstericiler, Türkiye ve NATO ülkelerinin hava sahalarını Rusya’ya kapatmasını, Türkiye'nin Rusya'ya ait ürünleri ve şirketleri boykot etmesini talep etti.

Açıklamanın ardından İstiklal Caddesi’ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen gruptakiler çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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