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İstanbul'dan Ağrı'ya gelen gönüllüler köy çocuklarını oyuncaklarla sevindirdi

AĞRI HABERLERİ  | 26.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen gönüllüler köy çocuklarını oyuncaklarla sevindirdi

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Hayır Kapısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, köy köy gezerek çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

Türkiye genelinde hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara bot, mont ve oyuncak yardımında bulunan Hayır Kapısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ağrılı çocukları sevindirmek için çalışma başlattı.

İstanbul'dan kente gelen gönüllüler, hayırseverlerin de desteğiyle aldıkları oyuncakları çocuklara ulaştırmak için köy köy dolaştı.

Hamur ilçesine bağlı köylere de giden gönüllüler, çocuklara oyuncak hediye edip çikolata dağıtarak ağızlarını tatlandırdı.

Gönüllülerden Recep Şahbal, 250'nin üzerinde köy çocuğuna oyuncak hediye ettiklerini belirterek, gönüllere dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

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