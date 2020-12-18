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İstanbul’dan Akçakale’deki çocuklara temizlik seti desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.12.2020 14:49 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi tarafından Akçakale’deki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere bin adet temizlik seti gönderdi.Üsküdar Belediyesi tarafından Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere bin adet temizlik seti gönderildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Akçakale’deki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere bin adet temizlik seti gönderdi.
Üsküdar Belediyesi tarafından Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere bin adet temizlik seti gönderildi. Belediyede ekipler tarafından tek tek poşetlere yerleştirilen ürünler dağıtıma hazır hale getirildi. Temizlik setinin içinde şampuan, diş macunu, diş fırçası, sıvı sabun, tırnak makası ve banyo lifi bulunuyor. Çocuklarla ilgilenen Yalçınkaya, ilçenin nüfusunun yarısına yakının sığınmacı olduğuna dikkat çekerek, belediye başkanlarına yaptığı çağrıda, "Bütün belediye başkanlarına çağrı yapıyoruz. Sınırın sıfır noktasında olan Akçakale 130 bin mülteci ve yaşayanları ile 300 bin nüfuslu bir yer. 30 vilayetten daha büyük ve imkanlarımız maalesef sınırlı ve kısıtlı. Bize destek versinler. Bize destek verdikleri zaman biz bu yardımları hakkıyla ve gerçekten bu yardımların gözetleyicisi olan kardeşlerimize ulaştıracağız. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen beyefendi olmak üzere bu konuda gayret, çaba gösteren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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