İstanbul'dan döndüğü memleketinde sosyal medyadan köy hayatını anlatıyor

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da iş hayatına atılan Dönmez, büyük şehrin yoğunluğuna çalıştığı şirketteki temposu da eklenince Kovid-19 salgınından sonra daha sakin bir hayat arayışına başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce aldığı kararla şirketteki görevini bırakarak doğup büyüdüğü köyünde ailesinin yanına yerleşen Dönmez, 2 dönüm alanda sebze yetiştiriciliği yapıp tavuk besliyor.

Ailesinin desteğiyle hayvancılık işine de girmeyi isteyen Dönmez, gün içerisinde yaptıklarından kesitleri yaklaşık 135 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak köy yaşamına özenen veya dönme planları yapanlara hitap ediyor.

"GÜRÜLTÜLÜ VE STRESLİ HAYATIMDAN ÇOK UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYORUM"

Muammer Dönmez, AA muhabirine, radyo, televizyon ve sinema alanında üniversite eğitiminin ardından kurumsal şirkette yaklaşık 6 yıl çalıştığını ancak yoğun tempo içerisinde kendini çok yıprattığını söyledi.

Kovid-19 salgınının da etkisiyle metropolün stresli hayatından uzaklaşma kararı aldığını anlatan Dönmez, "Şu anda gürültülü ve stresli hayatımdan çok uzak bir yaşam sürüyorum. Hayvancılık yapmak istiyorum. Tavuklarım var. Yaklaşık 2 dönüm alanda tarımla uğraşıyorum." dedi.

Köyde sosyal medyadan yayınlar yaptığını dile getiren Dönmez, "Günlük yaptığım işleri vlog tarzında takipçilerimle paylaşıyorum. Güzel de bir takipçi kitlem var. Onlar da köy hasreti çeken, şehirde yaşayan insanlar. Videolarımı izleyerek biraz olsun o hasreti giderebiliyorlar. Güzel oluyor onlar için de. Sosyal medyada da güzel bir aile olduk." diye konuştu.

Dönmez, özellikle salgından sonra kırsal hayata ilginin çok arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Aslında bende de bu ilgi pandemiden sonra oluştu. Şu anda köye göç etmek isteyen çok fazla kişi var. Şehirde yaşamak, o gürültü ve stresin içinde gerçekten kolay değil. Köy biraz daha kaçış noktası oluyor. O yüzden, ben her zaman, şehirden köye yerleşmek isteyenlere bunun için adım atmalarını öneriyorum. Bunu takipçilerime de söylüyorum. Adımı atın, devamı geliyor. Ben de çok fazla soru işaretiyle köye geldim fakat şu an gayet güzel bir düzen oturttum."





