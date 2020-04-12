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İstanbul'dan Sivas'a izinsiz gelen kişi karantina altına alındı

SİVAS HABERLERİ  | 12.04.2020 21:45 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Sivas'a izinsiz gelen kişi karantina altına alındı

SİVAS (AA) - İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesine izinsiz gelen kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek 14 gün karantina altına alındı.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz gelen kişiye, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 bin 150 lira para cezası kesildiği ve 14 gün boyunca evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan bütün kurallara uymaya özen gösterelim. Kurallar ve tedbirler sizleri korumak içindir." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Koyulhisar Sivas

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