İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın gerçek hikayesini Kırmızı Oda'nın Alya'sı anlattı

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hayata Dön' kitabından uyarlanan dizide başrolü oynayan Süreyya karakteri kitapta şizofrendi ve kızı Yaz'a psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Ancak İstanbullu Gelin'de bu durumun aksine Sürayya pozitif ve sevgi dolu bir karakterdi. Dizide şizofreni olması gereken Süreyya'nın bazı özellikler dizideki İpek karakterine verildi.

Alya'nın hikayesine göre Süreyya depresif ve içine kapanık kadın. Faruk ise, alkolik ve kumarbaz bir adam ve annesi Esma ile sürekli bir güç yarışı içindeler. Esma Hanım dışarıdan yardımseverliğiyle tanınırken evdeki herkese eziyet ediyor.

İki hikaye arasındaki tek benzerlik Faruk'un İstanbul'a giderek Süreyya'ya aşık olması. Esma Hanım İstanbullu Gelin'de olduğu gibi yabancı biri olduğu için Süreyya'yı gelin olarak istemese de oğlu için elini öptürmek zorunda kalıyor.



