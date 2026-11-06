MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini duyurdu

Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayıyor. Erkek bebek beklediğini açıklayan Loughnan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine müjdeli haberi verdi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan mimar Fergus Hennessy ile bir süredir aşk yaşıyordu.

Loughnan, 2023 yılında romantik bir evlilik teklifi almış ve bu teklife "Evet" yanıtını vermişti. Chloe Loughnan geçtiğimiz aylar hamilelik müjdesi vermişti.

Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini duyurdu 1

İlk çocuğuna kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Chloe Loughnan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini duyurdu 2

CİNSİYETİ DUYURDU

Sosyal medya hesabından karnı burnunda halini paylaşan Loughnan, "Bizim minik prens geliyor" ifadelerini kullanarak, erkek bebek dünyaya getireceğini söyledi.

Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini duyurdu 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş' Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'
Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! 'Hiç bitmesin' Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! 'Hiç bitmesin'

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

8 ay önce teşhis konuldu! Ünlü manken hastalığını açıkladı

8 ay önce teşhis konuldu! Ünlü manken hastalığını açıkladı

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.