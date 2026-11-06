Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini duyurdu

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan mimar Fergus Hennessy ile bir süredir aşk yaşıyordu.

Loughnan, 2023 yılında romantik bir evlilik teklifi almış ve bu teklife "Evet" yanıtını vermişti. Chloe Loughnan geçtiğimiz aylar hamilelik müjdesi vermişti.

İlk çocuğuna kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Chloe Loughnan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

CİNSİYETİ DUYURDU

Sosyal medya hesabından karnı burnunda halini paylaşan Loughnan, "Bizim minik prens geliyor" ifadelerini kullanarak, erkek bebek dünyaya getireceğini söyledi.