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İstanbullu Gelin'in 3. sezonuna Ahsen Eroğlu da katıldı

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 25.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin fenomen dizisi İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda kadroya Meral Çetinkaya ve Nihal Yalçın'dan sonra şimdi de Ahsen Eroğlu katıldı

İstanbullu Gelin'in 3. sezonuna Ahsen Eroğlu da katıldı

İstanbullu Gelin'in 3. sezonunu sürprizlerle başlamaya hazırlanıyor. Star TV'nin sevilen dizisinide kadroya Ahsen Eroğlu katıldı.

Milyonları ekrana kilitleyen sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda ise Yaz’ı kimin canlandıracağı büyük merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İstanbullu Gelin’de Yaz karakteri için genç ve sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.

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Eroğlu, Faruk ve Süreyya’nın kızları Yaz olarak izleyici karşısına çıkacak.

ÇOK ÖZEL HİSSETTİRİYOR

Fenomen dizinin kadrosuna dahil olduğu için kendini çok şanslı sayan oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

“İstanbullu Gelin kadrosuna katılmak benim için heyecan verici. İstanbullu Gelin, içinde yer alan kadın karakterlere, hiç rastlamadığımız nitelikler katan bir hikaye. Bu kadınlardan biri olmak çok özel hissettiriyor. Büyük bir ekip ve deneyimli oyuncu kadrosuyla çalışacak olmak benim için okul kadar öğretici olacak. Zeynep Günay Tan ile etkileşime geçerek karakteri çıkarmak için heyecanlı ve sabırsız hissediyorum.”

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
Meral Çetinkaya İstanbullu Gelin'de! İşte ilk fotoğrafıMeral Çetinkaya İstanbullu Gelin'de! İşte ilk fotoğrafı
Nihal Yalçın İstanbullu Gelin'deNihal Yalçın İstanbullu Gelin'de
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