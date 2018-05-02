İstanbullu Gelin oyuncuları Salih Bademci ve İmer Özgün'ün şaşırtan aşk hikayesi

İstanbullu Gelin oyuncuları Salih Bademci ve İmer Özgün'ün evli olduğunu biliyor muydunuz?

Elle dergisine konuşan çift ''İlk görüşte aşk mıydı sizinki?'' sorusuna çift şöyle yanıt verdi:

İmer Özgün: Hiç değildi. İstanbul Devlet Kaonservatuarı'nda okurken Salih benim bir üst sınıfımdaydı, dikkatimi hiç çekmedi.

Salih Bademci: Evet. Biz okul ve sınıf arkadaşıyız. Ortak oyunlarda tanıştık ve çok yakın arkadaş olduk.

''Arkadaşlıktan nasıl aşk doğdu?'' sorusuna ise şu cevabı verdiler:

İmer Özgün: Gerçkten çok iyi arkadaştık. Hatta ikimizin de sevgilileri vardı ve sevgililerimizle birlikte birçok defa aynı ortamlarda bulunduk. Ne tuhaf değil mi? Aslında her şey benim üzerimde oynanan bir şakadan doğdu. Salih ve okul arkadaşları sözde Salih'in benden hoşlandığını söylediler ve bize bir sevgililik durumu yakıştırdılar. Şaka gerçek oldu.

Salih Bademci: Evet dalga geçtiler benimle, ''Sen bu kızı seviyorsun ama belli etmiyorsun; Salih nerede İmer orada'' gibi sözler söylediler. Halbuki sadece yakın arkadaştık. Derken yüksek lisans sınavları için 'Macbeth' oyununa çalışırken bir şeyler oldu. O oyunda kadın adamı ikna etmeye çalışır; işte biz o sahnede gerçekten ikna olduk. İlk kıvılcımlar orada başladı diyebiliriz. O sıralarda İmer de ben de sevgililerimizden ayrılmıştık ve 14 Şubat ikimiz için de yalnız geçecek gibi görünüyordu.

Ben olta attım 'Yalnız geçirmeyelim' dedim. O da oltamı götürdü ve oltalar suyun altında karıştı. 2010 yılındaki 14 Şubat, bizim ilk Sevgililer Günümüz oldu. Bu arada üzerine dalga geçilmiş bir süreci etrafa açıklamak da hiç kolay olmadı. Bir de arkadaşlarımız sanki bunun hiç şakasını yapmamış gibi aşırı şaşırdılar, şoka girdiler.



