İstanbullu rehberler Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'ni ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Trakya Kalkınma Ajansınca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın turizm potansiyelinin artırılması amacıyla düzenlenen "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren bir grup rehber Selimiye Camisi'ni gezdi.

Yaklaşık 20 rehber Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her köşesine hayran olduklarını söyledi.

Program sayesinde bilgilerini tazelediklerini belirten Bornovalı, şöyle devam etti:

"Açıkçası dönemin yenilikleriyle, yeni hissiyatıyla onları tekrar kavramak ve aktarmak bizi geliştiriyor. Mutlaka anlatımlarımızı da geliştiriyor. Ziyaretçilerimize katabileceğimiz şeyleri de geliştiriyor. Edirne'nin böyle bir çerçevenin dışında kalmasına imkan yoktu. Kırklareli çok güzel bir sürpriz oldu. Edirne'den sonraki durağımız da Tekirdağ olacak. Trakya turunun bir tadımı gerçekleşiyor."

Mimar Sinan'ın dünya çapında, tarihe damgasını vurmuş çok az sayıda isimden birisi olduğunu dile getiren Bornovalı, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki batı dünyasında da en az tanınanlardan birisi. Biz daha önce farklı bir Mimar Sinan programı yapmıştık. 14 günümüzü Mimar Sinan'a ayırmıştık. Bu sefer Edirne ayağını daha geniş tutmayı düşünüyoruz. 20 kişilik bir grupla geldik. Bundan sonra çok daha kalabalık bir ekiple, uzun programlarla uzmanlaşma sertifikası haline getirmeyi planlıyoruz Mimar Sinan'ı ve Trakya'yı. Selimiye Camisi ile başladığımız ziyareti diğer müzeleri de dolaşarak tamamlamayı düşünüyoruz."

Rehberler daha sonra kentteki müzeleri ve tarihi mekanları gezdi.

