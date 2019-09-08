İstanbulspor 0 - 1 Medipol Başakşehir

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi hakem üçlüsü görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, müsabakaya Volkan Babacan, Caicara, Skrtel, Epureanu, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Aleksic, Arda Turan, Demba Ba ilk 11'i ile çıktı. Ev sahibi İstanbulspor ise Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, Muhammed Demirci, Cajic, İbrahim Yılmaz ilk 11'i ile başladı.

dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Muhammed Demirci'nin hatalı pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan Aleksic'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Alperen Uysal'ın sağından ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

