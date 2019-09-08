İstanbulspor 0 - 1 Medipol Başakşehir

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi hakem üçlüsü görev yaptı.
Turuncu-lacivertli ekip, müsabakaya Volkan Babacan, Caicara, Skrtel, Epureanu, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Aleksic, Arda Turan, Demba Ba ilk 11'i ile çıktı. Ev sahibi İstanbulspor ise Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, Muhammed Demirci, Cajic, İbrahim Yılmaz ilk 11'i ile başladı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İzlanda evinde çok rahat
Kane, Bulgaristan'ı dağıttı
Beşiktaş'tan 3 gollü prova
Düelloda kazanan Bolu
Feghouli'den zam açıklaması
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku
F.Bahçe, Alanya'ya odaklandı
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması
Trabzonspor, kuvvet çalıştı
Ali Koç'tan şampiyonluk mesajı
Ozan Kabaka geri döndü
Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı
Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı
Efsane ismin oğlu hayatını kaybetti
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Skrtel gitti, Kjaer geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum