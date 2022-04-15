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İstanbulspor-Bursaspor maçının ardından

15.04.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Maçın zor geçeceğini, gergin olacağını biliyorduk"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yenen İstanbulspor'da teknik sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, maçın zor geçeceğini bildiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalgıç, "Türkiye'nin iki değerli kulübü karşı karşıya geldi ve kazanan İstanbulspor oldu. Play-off ve üst sıralar için mücadele ediyoruz. Bursaspor da düşmeme mücadelesinde olan bir takımdı. Maçın zor geçeceğini, gergin olacağını biliyorduk. İlk başlarda zorlanmamıza rağmen ikinci devre oyunu elimizde tutmayı bildik ve galip geldik. Önümüzdeki maçımıza en iyi şekilde hazırlanıp galibiyet için Denizli'ye gideceğiz. Bursaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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