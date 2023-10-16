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İstanbulspor'da Fatih Tekke'nin yerine gelen isim resmen açıklandı! 2 yıllık sözleşme imzalandı...

16.10.2023 19:23 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor’da teknik direktörlük görevine Hakan Yakın getirildi. Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevi için Hakan Yakın ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Yakın getirildi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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İstanbulspor'da ligin ilk 4 haftasında yaşanan ikişer mağlubiyet ve beraberliğin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Sarı-siyahlı takım, son 3 maçına ise yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkmıştı.

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Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabilen İstanbulspor, 19. sırada yer alıyor.

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