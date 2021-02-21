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İstanbulspor'dan kural hatası iddiası

21.02.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor'dan kural hatası iddiası

İstanbulspor kulübü, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası olduğunu iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılacağını açıkladı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. İstanbulspor, mücadelenin 90+1. dakikasında kırmızı kart gören Eduart Rroca'nın kartıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maçın son anlarında oyuncuları Eduart Rroca'nın kırmızı kartla oyundan ihraç edildiği belirtilerek, "Müsabakanın 90. dakikasında oyuncumuz Eduart Rroca, hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı kartını gördüğü gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştır. Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır" denildi.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Turgut Doman, müsabakanın sonunda soyunma odasına giriş tünelinde konuyla ilgili itirazlarını sürdüren oyuncu ve teknik heyetimize, 'Ben 59. dakikada da Rroca'ya kart gösterdim, 90. dakikada ikinci sarı kartını gördü. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Soyunma odasında size verdiğim kartı göstereceğim' ifadelerini kullanmıştır. Turgut Doman'ın bu sözleri üzerine kartın gösterildiği pozisyonu ve hakem kartındaki notları görme talebimiz geri çevrilmiştir. Türk hakemlerinin ve dolayasıyla Turgut Doman'ın dürüstlüğüne güveniyor, hatasını ve itirazlarımıza karşılık kullandığı ifadeleri kabul ederek raporuna eklemesini bekliyoruz. İstanbulspor kulübü olarak söz konusu kural hatasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruyu yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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