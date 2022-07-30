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İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti

30.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki kalecinin transferini duyurdu.

David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi.

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