İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki kalecinin transferini duyurdu.

David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi.



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