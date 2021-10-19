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İstanbulspor evinde, Tuzlaspor'u yendi

19.10.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yendi.

İstanbulspor evinde, Tuzlaspor'u yendi

TFF 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor evinde Tuzlaspor'u konuk etti. Sarı-siyahlı ekip rakibini 28' İbrahim Yılmaz'ın tek golüyle mağlup etti.

Ligdeki üçüncü galibiyetini elde eden İstanbulspor 10 puana yükselirken, son 3 maçta 2 mağlubiyet alan Tuzlaspor ise 14 puanda kaldı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 75 Rroca), Muammer Sarıkaya (Dk. 82 Cajic), Topalli (Dk. 75 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 90+2 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Mertan Caner Öztürk)
Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 72 Samet Asatekin), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Tayfun Aydoğan (Dk. 72 Selçuk Alibaz), Rotman, Sedat Şahintürk, Safa Kınalı (Dk. 40 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 40 Diack), Pedersen (Dk. 59 Rahmi Anıl Başaran)

Gol: Dk. 28 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Erhan Kartal (Tuzlaspor), Dk. 66 Ethemi, Dk. 90+4 Alperen Uysal (İstanbulspor)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor Tuzlaspor
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