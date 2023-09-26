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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

26.09.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçı bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Okan Buruk'un öğrencileri konuk olacakları sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Sporseverler İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranını şimdiden internette araştırmaya başladı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler...

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Avrupa'daki temsilcilerimizin play-off karşılaşmaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalardan biri olan İstanbulspor Galatasaray maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak edildi. Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Tete, Icardi sarı kırmızılılarda ilk 11'de yer alması beklenen isimler. İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Galatasaray maçı bu akşam (26 Eylül 2023 Salı) saat 20:00'de başlayacak.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Kaşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Maçın VAR hakemi Koray Gençerler olacak.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor muhtemel 11'i: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim.

Galatasaray muhtemel 11'i: Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Tete, Icardi.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI


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