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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI SONUCU! Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

26.09.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçı bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Sporseverler İstanbulspor Galatasaray maçı sonucu internette araştırmaya başladı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

İstanbulspor Galatasaray maçı sonucu merak ediliyor. Avrupa'daki temsilcilerimizin play-off karşılaşmaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalardan biri olan İstanbulspor Galatasaray maçının sonucu araştırılıyor. İstanbulspor Galatasaray maçı sonucu ve detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Galatasaray maçı 26 Eylül 2023 Salı saat 20:00'de başladı ve sona erdi. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. İstanbulspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI SONUCU

İstanbulspor Galatasaray maçı 1-0 sona erdi. Maçı, Galatasaray kazandı.

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