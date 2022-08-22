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İstanbulspor-Konyaspor maçının ardından

22.08.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İyi bir performansla ve güzel gollerle maçı kazandık"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, iyi bir performansla galip geldiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, "İyi bir performansla ve güzel gollerle maçı kazandık. Dört gol attık. Çok daha fazlasını atabilirdik. Hücum anlamında kabul edilebilir bir performans sergiledik. Ancak defansif anlamda daha iyi mücadele etmeliydik. Geliştirmemiz gereken yön takım savunması. Hafta içi bunun çalışmalarını yaparak yolumuza devam etmeye çalışacağız." dedi.

Palut, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maçın hatırlatılması üzerine, "Savunmada çok daha dikkatli olacağız. Daha az pozisyon vererek bu performansı sürdürmeye çalışacağız. Rakibi derinlemesine analiz edeceğiz." diye konuştu.

Geçen sezon sergiledikleri performansa ulaşmaları için savunmada daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Palut, "Rakipten topu geri kazanma süremizden memnun değilim. Ofansif anlamda yavaş yavaş istediğimiz duruma geliyoruz. Buna takım savunmasını eklediğimizde geçen sezonki görüntümüze ulaşacağız. Toparlanmamızı hızlandırmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

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