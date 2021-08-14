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İstanbulspor-Manisa maçının ardından

14.08.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Teknik Direktörü Cem Bağcı: - "İkinci yarıda 2-2'yi yakalayıp psikolojik üstünlüğü kazandık ama erken gol yedik. Avantajımızı kaybettik" - Manisa Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: - "İstanbul'a galibiyet için gelmiştik, galip geldiğimiz için mutluyuz"

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa'ya 4-3 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Cem Bağcı, seyircilere güzel bir maç izlettiklerini söyledi.

Bağcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Manisa'yı tebrik ediyorum. Seyirciler için güzel bir maç oldu. Sezonun ilk maçları her zaman zor geçer. Buna rağmen iyi başladık." şeklinde konuşu.

Yenilen erken golden sonra defans direncini kaybettiklerini belirten Bağcı, "İkinci golü yedikten sonra oyuna daha çok ortak olduk. İkinci yarıda 2-2'yi yakalayıp psikolojik üstünlüğü kazandık ama erken gol yedik. Avantajımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Manisa Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu ise "İstanbul'a galibiyet için gelmiştik, galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuna iyi başladık, 2 gol bulduk. Basit hatayla gol yedik ama ikinci yarıda ağırlığımızı hissettirdik ve tekrar goller bulduk. Bizim için iyi bir başlangıç oldu. İstanbul deplasmanından galip geldik. İlerideki müsabakalarda hatalarımızdan ders çıkararak daha iyi bir Manisa izlettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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