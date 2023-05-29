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İstanbulspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

29.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından önce Galatasaray'a 2-0, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden İstanbulspor, geride kalan 33 mücadelede 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgiyle 35 puan topladı. Sarı-siyahlılar düşme hattında bulunan Bitexen Giresunspor'un 1 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Jason Lokilo, Emeka Eze, Jetmir Topalli, Eduart Rroca, Ertuğrul Ersoy ve Okan Erdoğan sarı kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan mücadelesinden, Adana Demirspor 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor İstanbulspor

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