İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ açıklamasına göre, Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer 900 milimetre isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın 10:00 -22:00 saatleri arasında 12 saat su kesintisi yapılacak.

Su alamayacak bölgeler şunlar:

"Beyoğlu: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri. Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız mahalleleri. Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri."



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