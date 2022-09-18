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İstanbul'un 4 ilçesi için sağanak uyarısı

18.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un 4 ilçesi için sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde beklenen yağışın İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İstanbul kuvvetli yağış sağanak

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