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İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

10.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul'un batısında süren gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü sağanak

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