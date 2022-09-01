İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.
Kentte öğle saatlerinde aralıklı olarak başlayan yağmur, bazı ilçelerde etkisini artırdı.
Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'ni su bastı.
Biriken su nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluşurken ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.
Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle yolda çöküntü oluştu. O sırada yoldan geçen kamyonet, çöküntüye düştü. Kamyonet, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu'nda da kısa süreli etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oldu.
Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Ümraniye'de yağmur etkili olmaya başladı.
Çevredekiler yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz