İstanbul’un en büyük Güneş Enerjisi Santrali Eyüpsultan’da hizmete açıldı

Belediyenin tüm kurumlarının yüzde 72’sinin elektriğini karşılayacak Güneş Enerjisi Santralinde yıllık 6 bin 594 megawat enerji üretilecek.

Eyüpsultan Belediyesi, Enerjisa ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ ortaklığında muhtemel enerji krizinde belediyenin kendine yetebilecek kaynaklara sahip olması için arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali kuruldu. Ağaçlı’da açılan ve 10 bin 244 güneş paneli kullanılan Güneş Enerjisi Santralinde yılda 6 bin 594 megawat gücünde elektrik enerjisi üretilecek. Belediye ait kurumların yüzde 72’sinin buradan üretilen enerjiyi kullanması hedefleniyor. Güneş Enerjisi Santralinin açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İstanbul AK Parti 2. Bölge Milletvekili Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ Genel Müdürü Ayşegül Tekerekoğlu ve vatandaşlar katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise açılış programına özel video gönderdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan “Enerji, modern yaşamın temel taşı olarak sadece günlük hayatımızı sürdürebilmemiz için değil, aynı zamanda hem ekonomik kalkınma, güvenlik ve çevresel sürdürebilirlik açısından da kritik bir öneme sahip. Bu önem açısından baktığımızda yaklaşık 21 yılda enerji gurur gücümüz, enerji üretimimiz, hangi noktada nerelere gelmiş rakamlarla bir göz attığımızda şunu görüyoruz ki ülkemizin bu 22 yılda oluşturduğu kalkınmaya onunla eş değer olarak enerji kurulu gücümüzle de ve enerji üretimimizde de çok büyük bir artış yaşandı. 2002 yılında yaklaşık 31 bin megawatlık bir elektriksel kurulu gücümüz vardı. 2023 yılı sonunda bu rakam 106 bin küsur megawatlık bir seviyeye ulaştı. Yani yaklaşık ‘3.4’ katına çıkmış bir orandan bahsediyoruz. Ve şu anda bu elektriksel kurulu gücümüzün 59 bin 236 megawatı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşuyor. Yani kurulu gücümüzü yaklaşık yüzde 56’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuş durumda. Yine üretime baktığımızda 2002 yılında 129 terawat saatlik bir elektrik üretimimiz söz konusuyken 2023 yılı sonuna baktığımızda bu rakamı 326 ulaştığını görüyoruz” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Yüzde 71’i Eyüpsultan Belediyesi kendi tükettiği elektriğini üretiyor. Bu neye tekabül ediyor? Yıllık bir şehirde yaşayan 2 bin 200 hanenin günlük elektriği kadar elektrik üretiyoruz. Yılda 2 bin 200 hanenin tükettiği elektriğin tamamını biz bu yaptığımız tesisle üretmiş gibi oluyoruz. Ayrıca ne yapıyoruz? Tam 10 bin ağaçlık bir ormanın sağladığı karbon salınımını engelleyecek kadar da bir karbon ayak izi çalışmasını burada oturtturmuş oluyoruz. Yani 10 bin ağaç dikmiş gibi oluyoruz. Bu da çok önemli bir yaklaşım olarak şehrimize kazandırılmış oldu. Kim biliyor bu işi? Gaziantep o zamanda güzel şeyler yapıyordu, yapıyorduk. Ve onlarla bu işin ezan esas finansmanını nasıl sağlayacaktık? Bu işler marka olmuş, Enerjisa, enerji bölümü, çok iyi işlere imza atıyor. Onlar bu işteyseler daha iyi işler çıkar dedik ve hepsini bir araya getirdik. Ve Sayın Bakanımızla yolun Antep ilinden dolayı da ciddi bir artılarını kullanıyoruz. O yüzden de onları destek alarak bugün hem enerji bakanlığımız hem başka bir belediyenin enerji şirketini oraya katıp, hem özel teşebbüsün içine katarak enerji grubu ve bakanlığımız ortaya böyle bir şey çıkarıyor. Yani dörtlü koalisyonla ortaya çok güzel bir yapı çıkmış oldu” dedi.

‘BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM’LA 2040 YILINA KADAR SIFIR KARBON HAMLESİNİ DE BAŞLATMIŞ OLUYORUZ’

Çocuklarınızla 10 yıl sonra nasıl bir şehir, nasıl bir mahalle, nasıl bir değilse, nasıl bir dil bırak mutlaka kendimize soruyor olmamız lazım diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Ne muradı ediyoruz? 31 Mart 2024 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’la 2040 yılına kadar sıfır karbon hamlesini de başlatmış oluyoruz. Bunu da unutmayın. Sadece yerel yönetimlere bize şunu yaptınız, bunu yaptım, asfalt döktüm, şuraya park yaptım yapmadım mı değil. Bizi geleceğe taşıdın mı diye sormak lazım. En kıymetli varlıklarımız çocuklarımız. Çocuklarımıza 10 yıl sonra nasıl bir şehir, nasıl bir mahalle, nasıl bir il bıraktığımızı mutlaka kendimize soruyor olmamız ve bunlarla ilgili proje üreten arkadaşlarımıza bu soruları sormamız lazım. Ben daima ne bıraktım? 10 yıl sonra 20 yıl sonra nasıl bir Eyüpsultan olmasını istiyorsun sorusunu da soruluyor olması lazım. Yerel seçimlerde artık bizden kim var? Bize ne vereceksin? Orada kimin ne yaptın? Hangi bölgeye ne yaptın? Mesele söylediğinden ziyade yaşanabilir şehirlerde hangi imzayı attık? Hangi önerilerle geliyoruz? Bugün okula gönderirken süsleyip süslediğimiz neyin içine baktığınız o çocuklarınızın 10-15 yıl sonra soluduğu havayı, nasıl bir şehirde olacağının konusunun da bizim düşünüyor olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Bir video ile katılımcılara seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Pratik hızlı güçlü bir belediyecilik bakışını bugün Eyüpsultan’da gösteriyor. Biz bu dönem Enerji AŞ’ yi kurduk. Gazi Enerji AŞ’yi kurduk. Hakikaten enerjiden anlayan işin ehli arkadaşlarımızı, işin başına koyduk. Bir taraftan kendi tükettiğimiz enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Bir taraftan da bu konuda aynen Eyüpsultan Belediyemizde olduğu gibi bizimle iş birliği yapmak isteyenlerle de çok güzel iş birlikleri yapıyoruz, güç birlikleri yapıyoruz ve sonuç alıyoruz. Bugün Eyüpsultan ile Gazi Enerji’nin yaptığı bu çalışma, bu sonucun ve bu becerinin en güzel gösterisi oldu” şeklinde konuştu.

