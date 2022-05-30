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İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Maltepe'de kutlandı

30.05.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Maltepe'de kutlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düzenlediği etkinlikle Maltepe'de kutlandı.

Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Turan Aydoğan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve vatandaşlar katıldı.

Pinhani konseriyle başlayan etkinlikte, mehteran gösterisi yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gönderdiği mesajlar etkinlikte okundu.

Kutlama etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "569 yıldır hepimizin göz bebeği, evimiz ve vatanımız olan bu muhteşem şehrin, yüzyıllardır sayısız milleti cezbetmiş olan İstanbul’un fetih yıldönümü kutlu olsun. Dünyanın en değerli noktasındaki bu emsalsiz şehri fethederek bizlere armağan eden, çağ açıp çağ kapatan yüce Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Selam olsun, İstanbul’u fetheden o güzel komutana. Selam olsun onu fetheden güzel orduya." diye konuştu.

Fatih’in, İstanbul’u fetih sürecinde Osmanlı donanmasını karadan yürüterek Haliç’e indirdiğini hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"19 yaşında ikinci kez Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Tam 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nu ortadan kaldırarak, ‘Fatih’ unvanını aldı. Fatih’in 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğu, dünyada dengeleri değiştiren bir global devlete dönüştü. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına yayılan bir küresel güç olarak, tarihteki onurlu yerini aldı. Fatih Sultan Mehmet Han, fetihle sadece Osmanlı'yı bir küresel güç yapmakla kalmadı, aynı zamanda İstanbul’u her dinden, her milliyetten ve her hayat tarzından insanlar için bir hoşgörü kenti haline getirdi."

İmamoğlu, Fatih’in fetih anlayışının, bilime, kültüre, kanunlara, sanata, inançlara ve kimliklere saygı olduğuna işaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün de aynı anlayışla, Fatih’ten 470 yıl sonra, 6 Ekim 1923’te İstanbul’u düşman işgalinden kurtardığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından İstanbul’un Fethi’nin anlatıldığı video gösterisi, 400 dron ile gerçekleştirilen görsel şölen ve mapping gösterisiyle devam eden etkinlik, Teoman konseriyle sona erdi.

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