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İstanbul’un köprüleri skolyoz hastalığına dikkati çekti

18.06.2022 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un köprüleri skolyoz hastalığına dikkati çekti

İSTANBUL (AA) – İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.

Her yıl haziran ayının üçüncü cumartesi günü hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul’un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, hastalığa dikkati çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

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