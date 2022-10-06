İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinlikler, çocuk atölyeleriyle başladı.

Aileleriyle parka gelen çocuklar, palyaço gösterileri, çeşitli oyunlar ve resim boyama gibi etkinliklerle vakit geçirdi.

Parktaki yürüyüş yolunda Zafer Yolu sergisi düzenlendi. Sergide, işgal kuvvetlerinin şehre girdiği, kentte bulunduğu ve İstanbul'u terk ettiği ana ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Etkinlik alanında Mustafa Kemal Atatürk'ün makam aracının birebir benzeri 55 TC 008 plakalı otomobil de sergilendi. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında, çocuklara yönelik masal dinletileri, sihirbaz ve çizgi filim karakterlerinin sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19.30'da vatandaşlara hitap etmesinin ardından Pinhani konseriyle sona erecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz