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İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlanıyor

06.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinlikler, çocuk atölyeleriyle başladı.

Aileleriyle parka gelen çocuklar, palyaço gösterileri, çeşitli oyunlar ve resim boyama gibi etkinliklerle vakit geçirdi.

Parktaki yürüyüş yolunda Zafer Yolu sergisi düzenlendi. Sergide, işgal kuvvetlerinin şehre girdiği, kentte bulunduğu ve İstanbul'u terk ettiği ana ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Etkinlik alanında Mustafa Kemal Atatürk'ün makam aracının birebir benzeri 55 TC 008 plakalı otomobil de sergilendi. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında, çocuklara yönelik masal dinletileri, sihirbaz ve çizgi filim karakterlerinin sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19.30'da vatandaşlara hitap etmesinin ardından Pinhani konseriyle sona erecek.

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Gülhane Parkı

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