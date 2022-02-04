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"İstanbul'un Kuşları" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

04.02.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbul'un Kuşları" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

İSTANBUL (AA) - Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in "İstanbul'un Kuşları" isimli animasyonlu fotoğraf sergisi Galataport'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul'da yaşayan 15 kuş türünün yaklaşık 50 fotoğrafının yer aldığı, 30 Ocak'ta açılan animasyonlu sergide, kuşların özellikleriyle fotoğraflarının nerede ve nasıl çekildiğine dair bilgiler dijital olarak anlatılıyor.

Sergide, çocuklara yönelik kuş fotoğrafı boyama gibi etkinlikler de yapılıyor.

Sergiyle ilgili bilgi veren Alper Tüydeş, farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, "Ziyaretçilerden güzel tepkiler aldım. İstanbul'da çok güzel ve çeşitli kuş türleri var. Mesela kızıl gerdan, kara tavuk, yılan kartalı, gri balıkçıl var. İstanbul'da bu türleri parklarda, bahçelerde, sahillerde görebilirsiniz. İlerleyen günlerde yine bu tarz çalışmalarımız olacak. Nisan ayında kuş gözleme etkinliği gerçekleştireceğiz. Özellikle farklı bölgelerde fotoğraf çekebileceğimiz organizasyonlar, farklı kuş türlerini gözlemleme etkinlikleri olacak." dedi.

Sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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