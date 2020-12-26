YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’un meydanları turistlere kaldı

İstanbul’un meydanları turistlere kaldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.12.2020 12:50 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı.

İstanbul’un meydanları turistlere kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul’un bir çok cadde ve sokakları boş kalırken tarihi Eminönü Meydanı ise turistlere kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında İstanbul’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Normal günlerde adım atılmayacak kadar yoğunluk yaşanan Eminönü Meydanı da turistlere kaldı. Korona virüs tedbirlerinden muaf tutulan turistler bomboş olan Eminönü Meydanının tadını çıkarttı. Kimi fotoğraf çekilen turistlerin kimisi ise sahilde martıları besledi. Sadece turistlerin dolaşmasına izin verilen meydan da polis ekipleri de önlemlerini arttırdı.

İstanbul’un meydanları turistlere kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:21
Öğle
13:10
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.