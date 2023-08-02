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İstanbul’un su ihtiyacını sağlayan Kazandere ve Papuçdere Barajları kurudu: Artık hayvanlar otluyor

02.08.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj son 9 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilerken, Kırklareli’nde bulunan Kazandere ve Papuçdere Barajlarında artık hayvanlar otluyor.

Ülkede etkili olan hava sıcaklıkları sebebiyle mega kent İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 36,71 olarak ölçüldü.
Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacının karşılayan Kazandere ve Papuçdere Barajları kurudu. Kuruyan barajların yüzeyi otlarla kaplanıp yeşil renge bürünürken, hayvanlar suyun çekildiği alanlarda otluyor.

Yağışların az olmasından dolayı ve iklim değişikliğinin olmasından dolayı Kırklareli’nden İstanbul’u destekleyen Kazandere ve Papuçdere Barajlarının kuruduğunu söyleyen Aksicim Köyü Muhtarı Suat Aydın, “Yağışların az olması, iklim değişikliği sebebiyle barajlar kurudu. İstanbul büyük bir metropol kent, suya çok ihtiyaçları var. 3. defa böyle görüyorum hayvanların otladığını” dedi.

İstanbul’daki yaşan vatandaşlara uyarıda bulunan Aydın, “Boşa su kullanmasınlar, her damla su bizim için hayattır” diye konuştu.
Barajda balıkların zamanında çok olduğunu ifade eden Aydın, suyun çekilmesi ile bentlere doğru gittiğini söyledi. Aydın, "Kışın buralar çok yağışlar aldığı için barajların kapaklarını açıp denize boşaltılıyor. Ama bu barajın uzunluğu 17 kilometre, buraya uygun bir bent daha yapılırsa kışın suyun yüzde 60’ını denize boşaltacağına havuz yapıp oraya doldurulabilir ve ihtiyaca göre takviye edilebilir” şeklinde konuştu.

İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise Istrancalar’da yüzde 34,84, Terkos’ta yüzde 23,81, Sazlıdere’de yüzde 20,58, Alibey’de yüzde 18,4, Büyükçekmece’de yüzde 17,42, Ömerli’de yüzde 69,75, Darlık’ta yüzde 52,67, Elmalı’da yüzde 27,83, Kazandere’de yüzde 7,69, Papuçdere’de yüzde 4,72 olarak ölçüldü.

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